“Il gruppo dirigente del Partito Democratico della Calabria, ha detto il commissario del Pd calabrese, si è riunito per discutere della linea politica da ritracciare. Ripercorrendo le tappe di questi mesi, unanimemente si è proposto di riprendere le fila della linea politica costruita prima dell’indicazione giunta dai leader della coalizione nazionale. Si guarda a una scelta che sia territorialmente e politicamente rappresentativa, in accordo con i livelli nazionali e la base democratica calabrese”. Intanto la segreteria regionale di Sinistra Italia, ha diffuso un documento nel quale si afferma che “c’è un solo modo per rilanciare la sfida alle destre e provare a vincerla, ossia confrontarsi con le sinistre e il mondo del civismo che si è costituito in coalizione a sostegno di de Magistris e dare vita a una proposta comune di governo per la Regione assolutamente alternativa rispetto al passato recente e lontano, utile nel dare ai calabresi una speranza di svolta, di progresso socio-economico e culturale e di inaugurare la stagione della legalità, della lotta contro le organizzazioni criminali e affaristiche, della Questione Morale. Questo è l’unico viatico possibile per ripristinare la democrazia in Calabria”. Intanto parte la campagna elettorale di “Cambiamo la Calabria” a sostegno del candidato presidente del centrodestra, Roberto Occhiuto, in viste delle regionali del prossimo mese di ottobre. Il prossimo fine settimana in Calabria arriverà Giovanni Toti, fondatore di “Cambiamo” e presidente della Regione Liguria.Il tour elettorale di Toti partirà da Reggio Calabria sabato 10 luglio, alle ore 18,45, con una conferenza stampa all’Hotel Excelsior. Subito dopo il leader di “Cambiamo” partirà per Soverato dove, alle ore 21,30, sarà all’Hotel Villa Ersilia per la manifestazione pubblica “Occhiuto – Toti: Cambiamo insieme la Calabria”. A Lamezia Terme, ore 12, è attesa l’inaugurazione della sede regionale di “Cambiamo la Calabria”.