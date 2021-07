“La ricostruzione della coalizione è possibile solo se si ha il coraggio di dare spazio alle giovani leve. Riconoscere il nostro impegno civico. Abbiamo realizzato qualcosa di importante in questi mesi”. Lo afferma, in un comunicato, il segretario-questore del Consiglio regionale, Graziano Di Natale “Ieri sera a Cosenza – aggiunge Di Natale – è stato emozionante scorgere tanta gente parlarsi, discutere del futuro della nostra terra. Noi ci siamo e abbiamo rotto lo schema. Vogliamo portare avanti le nostre battaglie, i nostri principi cardine e il nostro modo di intendere la politica. I risultati ottenuti in questi mesi in Consiglio regionale, nonostante la collocazione tra le fila della minoranza consiliare, sono frutto di duro lavoro e tanto sacrificio”. “Appare scontato – prosegue Di Natale – che se tra le proprie priorità il Partito democratico dovesse volere realmente, e non a parole, il rinnovamento, dovrà ritrovare coraggio nelle proprie scelte. Auspico che L’on. Boccia e il Pd abbiano il coraggio e la lungimiranza di riconoscere il nostro impegno civico, rendendo merito ai risultati finora raggiunti. Solo attraverso una condivisione del nostro modo di far politica, giovane, fresco, fuori dagli schemi, non ancorato alla vecchia classe dirigente un vero cambiamento sarà possibile. Siamo intenzionati a dare il nostro contributo per trovare soluzioni condivise che sappiano incarnare il sentimento di rivalsa dei calabresi”.