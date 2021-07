Il commissario regionale della Lega, Giacomo Francesco Saccomanno, è stato nominato responsabile regionale del Dipartimento Antimafia. La nomina è stata comunicato dal Capo del Dipartimento Nazionale Antimafia, il deputato Gianluca Cantalamessa, componente anche della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. “La scelta è stata operata – è detto in una nota della Lega calabrese – sul profilo e sulle competenze nel settore, con ‘la facoltà di rappresentare il Dipartimento in tutto il territorio della Calabria con il compito di supportare le iniziative nazionali, elaborare proposte e contenuti riguardanti i temi più strettamente collegati alle esigenze e istanze regionali, in coerenza con le linee programmatiche condivise dal Dipartimento, al fine di arricchire e diffondere la nostra offerta politica sul territorio e favorire un dialogo costruttivo con enti, associazioni, rappresentanti di categorie e cittadini'”. Saccomanno, è detto ancora nella nota, ha espresso “grande soddisfazione” e ha “ringraziato l’on. Cantalamessa e il sen. Salvini”,ribadendo “il pieno e sentito impegno per un percorso di concreta legalità che dovrà partire dalla concezione di liste pulite, oltre che ad una successiva gestione del partito e della cosa pubblica nel pieno rispetto morale e giuridico delle regole e della legge”.