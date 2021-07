“Ieri è stata una bella giornata per la Calabria e per tanti giovani e lavoratori precari. La Commissione Bilancio della Camera ha approvato due emendamenti che Forza Italia ha presentato al decreto Sostegni bis e che stanziano 85 milioni di euro per i tirocinanti calabresi. Il primo prevede 60 milioni per i tirocinanti inclusione sociale (tis) e per i cosiddetti tirocinanti ministeriali e per questi ultimi verranno organizzati concorsi per contratti di lavoro nei Ministeri della Giustizia, dei Beni culturali e dell’Istruzione; il secondo riserva 25 milioni esclusivamente per i tis, che serviranno a rendere più dignitosa la loro indennità con un aumento di circa 400euro al mese”. Lo afferma, in una dichiarazione, il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Roberto Occhiuto, candidato del centrodestra alla Presidenza della Regione Calabria. “Un grande risultato – prosegue Occhiuto – raggiunto grazie ad un bel lavoro di squadra, un obiettivo raggiunto in virtù del mio ruolo di capogruppo e delle relazioni costruite a livello nazionale in questi anni e in questi mesi. Voglio ringraziare il collega Francesco Cannizzaro e tutti i deputati azzurri in Commissione Bilancio per il loro operato. Due belle novità per la nostra Calabria”.