Resta stabile il dato dei nuovi positivi in Calabria, sono 48 i nuovi casi riscontrati nelle ultime 24 ore, ieri erano 54. Il tasso di positività si attesta al 2,34% con 2.053 tamponi eseguiti. Si registra un decesso, in provincia di Reggio Calabria, con il totale delle vittime dall’inizio della pandemia che sale a 1.234. In calo sensibile i ricoverati nei reparti -6 (45) e le terapie intensive, -1 (3). Scendono di 28 unità gli attualmente positivi (2.434) e di -21 gli isolati a domicilio (2.386). I guariti sono 75 in più (65.591). In Calabria, ad oggi – in base ai dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione – il totale dei tamponi eseguiti è di 949.704, mentre le persone risultate positive al Coronavirus sono 69.259. Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: Casi attivi 37 (6 in reparto, 1 in terapia intensiva, 30 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 10214 (10070 guariti, 144 deceduti); Cosenza: Casi attivi 1992 (26 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1964 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 21190 (20631 guariti, 559 deceduti); Crotone: Casi attivi 51 (1 in reparto, 0 in terapia intensiva, 50 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 6545 (6444 guariti, 101 deceduti); Reggio Calabria: Casi attivi 173 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 164 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 22976 (22638 guariti, 338 deceduti); Vibo Valentia: Casi attivi 16 (3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 13 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 5553 (5461 guariti, 92 deceduti). Nelle ultime 24 ore sono state oltre 12.000 le dosi di vaccino anti Covid 19 somministrate in Calabria. Il dato emerge dall’ultimo report del governo, nel quale la regione resta in ultima posizione su scala nazionale nel rapporto tra dosi somministrate e consegnate.