Nel corso del weekend un insidioso vortice ciclonico dal Nord scenderà verso il Centro-Sud provocando un’intensa ondata di maltempo su gran parte d’Italia Piogge forti, temporali con nubifragi e conseguenti possibili allagamenti si abbatteranno in particolar modo su Marche, Abruzzo e Molise per poi raggiungere pure il Lazio (anche Roma) e infine Campania, Basilicata, Sicilia settentrionale e Puglia. Domenica, mentre il tempo migliorerà decisamente al Nord con valori termici in sensibile aumento, intensi rovesci temporaleschi continueranno a minacciare Marche meridionali, Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania, Calabria e ancora il Lazio centro-meridionale. Domenica 18 e anche lunedì 19 il Sud e la Calabria saranno interessati da forti temporali.