Colpo in attacco del Catanzaro che si assicura con un contratto biennale le prestazioni della punta centrale argentina Federico Vazquez. L’attaccante ventottenne di San Martin arriva a titolo definitivo dalla Virtus Francavilla, formazione nella quale ha disputato le ultime due stagioni con un complessivo di 48 presenze, 14 reti e 2 assist. Cresciuto nella formazione argentina del Vélez, Vazquez ha iniziato la sua carriera in Italia mettendosi il luce nel Troina in serie D, diventando capocannoniere del girone con uno score di 20 marcature in 29 gare. Poi l’esordio nei professionisti con la maglia del Siracusa (8 reti in 27 presenze) prima di approdare in Puglia. L’attaccante ha raggiunto il ritiro di Moccone ed è già a disposizione del tecnico Antonio Calabro.

Per mister Antonio Calabro le indicazioni arrivate dal primo test sono “positive sotto tutti i punti di vista”. “Dopo una settimana di allenamenti intensi, con doppie sedute, i ragazzi avevano bisogno di approcciarsi alla gara per conoscersi”. “Il processo di inserimento e di conoscenza del gruppo sta avvenendo gradualmente”, aggiunge Calabro, secondo cui i nuovi innesti “si sono subito integrati bene non soltanto in campo ma anche fuori dal campo. Noi teniamo molto a questo aspetto, perché vogliamo inserire in questo gruppo sano ragazzi che abbiano gli stessi valori. Mi sembra che anche sotto questo aspetto la società si sia mossa bene, sono contento per il valore umano e morale dei ragazzi che sono arrivati”. Anche nella prossima settimana la squadra “si allenerà forte”, secondo Calabro: “Vogliano farci trovare pronti per la partita di Coppa Italia alla quale teniamo molto”.