Sono 183 in più, rispetto a ieri, le persone risultate positive al coronavirus in Calabria su 2.652 tamponi eseguiti. Finora sono stati effettuati 988.267 tamponi, le persone risultate positive al coronavirus sono 70.725 (l’altra ieri erano 70.542). Rispetto a ieri sale il rapporto tra tamponi fatti e tamponi positivi (dal 5,62% al 6,90%). Dall’inizio dell’emergenza i decessi sono 1.255 (+1 rispetto a all’altro ieri), i guariti sono 66.812 (+15 rispetto all’altro ieri), attualmente i ricoveri sono 57 di cui 4 in terapia intensiva. Sono 6.171 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 5.696. Sono invece 19 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 15. Sono 224.790 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 248.472. Il tasso di positività è del 2,7%, in aumento rispetto al 2,3% di ieri. Dai casi ai decessi, passando per i ricoveri, cresce l’epidemia e “di fatto siamo entrati nella 4/a ondata”. Dopo 15 settimane di calo, tornano a salire le vittime: 111 nell’ultima settimana, sono state il 46% in più rispetto ai 76 della settimana precedente. Lo rileva il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe relativo alla settimana 21-27 luglio 2021, che vede un incremento settimanale del 64,8% di nuovi casi (31.963 rispetto 19.390), un aumento del 42,9% di persone in isolamento (68.510 rispetto a 47.951), un aumento del 34,9% di ricoveri con sintomi (1.611 rispetto a 1.194) e del 14,5% delle terapie intensive. In tutte le Regioni eccetto il Molise si rileva un incremento percentuale dei nuovi casi e in 40 Province l’incidenza supera i 50 casi per 100.000 abitanti.