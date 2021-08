Cinema, concluso il “Marateale” 2021

Si è concluso “Marateale – Premio Internazionale Basilicata”, la kermesse cinematografica tanto attesa, promossa dall’Associazione Cinema Mediterraneo, presieduta da Antonella Caramia.

Lo spettacolare Teatro del Mare dell’Hotel Santavenere è stato luogo di dibattiti, proiezioni, masterclass, interviste e momenti musicali di forte richiamo, che hanno acceso cinque giornate (dal 27 al 31 luglio) all’insegna della settima arte. Alla conduzione Beppe Convertini, Carolina Rey, Janet de Nardis, Monica Marangoni, Barbara Tarricone Hamilton, Veronica Maya.

Tanti i nomi di attori e keyplayers legati al cinema italiano e internazionale. Roberto Stabile, presidente Lucana Film Commission, Andrea Borrelli, direttore generale Mibact, Alberto Barbera, direttore Festival del Cinema di Venezia, Maria Pia Ammirati, direttrice Rai Fiction, e, poi, Luca Ward, Giovanni Veronesi, Federico Zampaglione, Lillo, Nancy Brilli, Andrea Roncato sono solo alcuni degli ospiti che hanno partecipato a questa tredicesima edizione.

Conferito il Premio Internazionale Basilicata 2021, firmato dall’orafo crotonese Michele Affidato, ai registi Paolo Genovese, Cinzia Th Torrini, Carlo Verdone, agli attori Matt Dillon, Alessio Boni, Rocco Papaleo, ai musicisti Giovanni Allevi, Arianna.

Ai noti volti televisivi Gianluca Mech e Peppone Calabrese il Premio Cinecibo, legato al festival del cinema a tema gastronomico, che si propone di valorizzare la corretta alimentazione insieme al cinema di qualità. Ospite d’onore della serata finale Carlo Verdone. Al ventisettesimo film da regista “Si vive una volta sola”, ha da poco finito di girare la sua “Vita da Carlo”, serie tv per Amazon Prime Video prossima all’uscita. Marateale gli rende omaggio alla carriera, poiché “sia nelle vesti di attore che in quelle di regista, è riuscito a focalizzare i rapidi cambiamenti della società italiana e a dar loro risonanza e attenzione sul grande schermo”.

Non sono mancati i momenti musicali, regalati dal piano di Giovanni Allevi e dalla voce di Arianna.

Sempre più forte e consolidato è il binomio “Turismo e Basilicata”, in un territorio che continua a farsi set di importanti produzioni cinematografiche e luogo di proposte nuove e accattivanti nell’ambito dell’ospitalità. Ne ha dato esempio la proiezione del video promo dell’Associazione Harleysti di Basilicata , presieduta da Carmela Cuomo. Proposto il tour estivo per i bikers, quest’anno alla quarta edizione: pronti a partire il 15 agosto per il viaggio sulle orme dei Templari, che unisce il richiamo delle ruote della mitica Harley Davidson a quello delle bellezze lucane, attraendo curiosi e appassionati da fuori regione.

“Tante sono le iniziative già svolte nell’ambito del turismo – dichiara Nicola Timpone, direttore artistico di Marateale – “Significativo sta diventando l’interesse crescente che ha per oggetto località di questa regione finora ancora poco conosciute. Indubbiamente l’attenzione del cinema verso il territorio determina un processo di comunicazione volto alla valorizzazione del territorio, ricco di paesaggi, di storia, di tradizioni enogastronomiche e culturali.”