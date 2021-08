“Seguiamo con molta apprensione i roghi che in questi giorni stanno devastando la Calabria, con particolare preoccupazione per la comunità di Acri, in provincia di Cosenza, colpita nelle ultime ore da numerosi focolai dolosi che hanno portato ad evacuazioni e alla chiusura di tratti di vie di comunicazione. A loro va la nostra vicinanza e solidarietà”. Lo afferma, in una dichiarazione, Stefano Graziano, commissario del Partito Democratico della Calabria. “Il tema della tutela ambientale e paesaggistica – aggiunge Graziano – sarà per noi centrale nell’azione politica regionale, ma siamo convinti che ci sia anche una questione culturale da affrontare di pari passo. La montagna calabrese è un patrimonio di inestimabile bellezza e utilità. Servono pianificazione ed una maggiore forza lavoro che garantiscano un’azione costante di manutenzione e prevenzione, ma anche la consapevolezza che il suo valore appartiene a tutti e come tale deve essere difeso e tutelato, non certo devastato per superficialità o, peggio ancora, per loschi interessi”. “Il Partito Democratico – dice ancora il Commissario – ritiene che la Regione Calabria debba dichiarare al più presto lo stato di emergenza, ci allarma il fatto che non sia stato ancora fatto”.