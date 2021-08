Da domani a Ferragosto caldo africano. In Calabria si sfioreranno i 45 gradi

Meteo: da domani a Ferragosto caldo africano su tutta Italia

Da domani a fino a Ferragosto l’Italia verrà investita da un’imponente ondata di caldo africano, con temperature che potranno toccare punte di oltre 45°C sulle regioni meridionali. Molto probabilmente dovremo fare i conti con la più rovente e generale ondata di calore di questa stagione. Il team del sito www.ilmeteo.it comunica che un vasto campo di alta pressione sub-tropicale si allungherà dall’interno del Sahara fino ad abbracciare buona parte del bacino del Mediterraneo.Oltre a garantire un’estrema stabilità atmosferica, con tanto sole su tutta l’Italia, la vera notizia riguarda i valori termici: la massa d’aria in arrivo si preannuncia a dir poco rovente con temperature fino a 28/30°C a 1500 metri di altezza (la quota che solitamente viene usata dagli esperti per valutare la massa d’aria).

Nella pratica questo potrebbe tradursi in temperature massime fino ad oltre 45°C al Sud e sulle due Isole Maggiori. Anzi, nelle zone interne della Sicilia e sul Tavoliere della Puglia si potrebbe persino superare tale valore. Stiamo parlando di anomalie variabili da 5 a oltre 10°C in più rispetto alle medie climatologiche di riferimento, insomma siamo davanti ad un evento estremo con pochi precedenti.