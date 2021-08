Diramati i calendari di serie C. Nella prima giornata Catanzaro in casa con la Virtus Francavilla, la Vibonese ospita il Picerno. Alla seconda giornata si invertono gli avversari, e così trasferta lucana per il Catanzaro sul terreno della ripescata Picerno, mentre la Vibonese renderà visita alla Virtus Francavilla. Nuovamente in casa entrambe alla terza: il Catanzaro riceve il Potenza, la Vibonese ospita la Juve Stabia; alla quarta il Catanzaro viaggia in direzione Andria, altra ripescata, mentre la Vibonese sarà di scena alla Favorita di Palermo. Alla quinta big match Catanzaro-Catania, la Vibonese riceve la Turris; alla sesta entrambe le calabresi in Campania: sfida al Partenio tra Avellino e Catanzaro, la Vibonese invece calcherà il Marcello Torre di Pagani. Il derby, per la prima volta, sarà in programma all’ultima giornata, andata a Catanzaro e ritorno a Vibo Valentia.

