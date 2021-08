CATANZARO/ Gli incendi che hanno flagellato il quartiere Siano di Catanzaro sono stati finalmente domati. Terminate le fasi di spegnimento del fuoco al Museo delle Carrozze in località pineta. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero alle carrozze d’epoca in esposizione ed inoltre la squadra dei vigili del fuoco della sezione operativa Friuli Venezia Giulia circoscrive ed estingue un fronte di fuoco in prossimità di una abitazione.