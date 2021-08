Arrivano due finanziamenti da parte dell’assessorato regionale all’Ambente per un importo totale di due milioni di euro. Fondi che serviranno, in gran parte, al rifacimento della rete fognaria dei Laghi di Sibari e alla sistemazione del depuratore. Ad annunciarlo, con una nota, è stato il sindaco di Cassano, Gianni Papasso. “A seguito di una mia specifica richiesta e all’approvazione da parte della Giunta comunale del progetto definitivo – ha detto Papasso – la Regione ha inserito il comune di Cassano in un Piano strategico per il rifacimento delle reti fognarie e per il miglioramento degli impianti di depurazione. Per Cassano è stata stanziata la somma di 1,5 milioni con i quali sarà rifatta interamente la rete fognaria dei Laghi di Sibari. Finanziamento che si aggiunge ai 400 mila euro già stanziati in precedenza per un intervento già in esecuzione sulla rete. Questo intervento porterà all’adeguamento dell’impianto di depurazione con sistemi all’avanguardia che permetteranno di superare quelle criticità che hanno portato al sequestro dell’impianto nel 2017 e che ancora persiste. Il secondo finanziamento dell’importo di 500 mila euro riguarderà tutte le reti idriche comunali e nasce sempre a seguito di una richiesta dell’Amministrazione comunale a mia guida. È grazie a questa che siamo stati inseriti in un Piano di efficientamento specifico per le reti idriche”. “Esprimo grande soddisfazione – ha concluso il sindaco di Cassano – e ringrazio gli uffici del Comune, il Dipartimento Ambiente e la Giunta regionale. Questa è la politica dei fatti concreti e dell’efficienza dell’amministrazione di Cassano”.