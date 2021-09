“C’è poco da fare polemica. Noi andiamo avanti tranquillamente, siamo convinti della bontà delle nostre scelte”. Lo ha detto il commissario regionale della Lega Calabria, Giacomo Saccomanno, parlando con i giornalisti a margine di un’iniziativa del partito a Catanzaro, con riferimento alla polemica, sollevata da alcune testate locali e nazionali, sulla presenza, nelle liste della Lega alle prossime Regionali, di un candidato sospettato di contiguità alla criminalità organizzata. Secondo Saccomanno “non ci sono parentele. È una persona perbene ed essendo una persona perbene ha dritto di poter diritti costituzionali di libertà e partecipazione. A queste polemiche non rispondiamo perché dobbiamo guardare agli uomini, guardarli negli occhi e sapere se sono uomini validi o meno”. “Abbiamo ritenuto -prosegue il commissario della Lega Calabria- che sia una persona valida, non ha nessun collegamento, non ha assolutamente nessun pregiudizio di nessun tipo, è passato anche regolarmente al vaglio dell’Antimafia. Penso che fare polemiche di questo tipo danneggino solo la Calabria”. “Invece – conclude Saccomanno – dobbiamo dare spazio alle persone che possono dare un contributo attivo alla nostra regione possano essere punto di riferimento per tutte le persone che sono vessate e che La Lega difenderà fino in fondo se sono persone perbene”. Alla manifestaione leghista ha partecipato il vicesegretario nazionale del partito di Salvini, Andrea Crippa, il quale ha espresso la sua opinione sulle problematiche relative al green pass. “Penso che la raccomandazione che la politica debba dare ai cittadini sia quella di vaccinarsi”,ha detto Crippa. “Vengo dalla Lombardia e ho visto con i miei occhi -ha sostenuto Crippa- tante persone e tante famiglie che hanno trascorso momenti tragici. Io mi fido della scienza, credo che in questo momento l’unico momento per combattere questo virus aggressivo e sconosciuto siano i vaccini. E penso -ha concluso il vicesegretario nazionale della Lega- che il green pass sia uno strumento di tutela della salute sanitaria e di tutela della salute sociale”.