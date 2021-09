di RTC Sport

Quando tutto appare troppo scontato è lecito attendersi qualche sorpresa. Così è stato. Oggi la Lega Nazionale Dilettanti ha ufficializzato i gironi di serie D per la nuova stagione ormai alle porte. I numeri facevano intendere che, secondo il criterio geografico, poco sarebbe cambiato nella composizione del girone I a 18 squadre con le 10 siciliane, le 5 calabresi, la lucana Rotonda e le 2 campane piu’ meridionali S.M. Cilento e Gelbison. E’ accaduto tutt’altro. Girone a 20 squadre con sì le 10 sicilane e le 5 calabresi ma ci sono ben 5 campane invece di 2 e la lucana Rotonda finisce invece nel raggruppamento H. Le squadre che sembrano alla vigilia piu’ accreditate per la vittoria finale sono il Lamezia, la Cavese, l’Acireale ed il Trapani. Ma, come sempre, non mancheranno le sorprese (Giarre, Gelbison?)… ed anche le delusioni.

Questo, dunque, il nuovo girone I del Campionato Interregionale:

Campania: Portici, Real Aversa, Cavese, Gelbison, Santa Maria Cilento;

CALABRIA: Castrovillari, Rende, Lamezia, Cittanova, San Luca;

Sicilia: Giarre, Acireale, Licata, FC Messina, Trapani, Troina, Sancataldese, Biancavilla, S. Agata, Paterno’.