Sono Sicilia, Calabria e Provincia autonoma di Bolzano le Regioni/Provincie autonome dove si registra l’incidenza più alta dei casi di Covid-19 questa settimana. Rispettivamente, secondo i dati del monitoraggio settimanale, questa è pari a 148,7 casi per 100mila abitanti in Sicilia, 92,1 in Calabria e 91,4 nella PA di Bolzano (periodo di riferimento 3-9 settembre 2021). La scorsa settimana anche la Sardegna registrava una incidenza tra le maggiori insieme a Calabria e Sicilia (pari a 117,4), mentre questa settimana la Sardegna scende ad un valore di 73,4. I tassi di occupazione più alti in terapia intensiva si registrano invece proprio in Sardegna (14,7%), Sicilia (13,8%), e Marche (9,6%). La soglia di allerta a livello nazionale è fissata al 10%, dunque Sicilia e Sardegna oltrepassano il valore massimo di questo indicatore decisionale alla base, insieme ad altri indicatori, delle decisioni sull’attribuzione dei colori alle Regioni. In Molise, Valle d’Aosta e Provincia autonoma di Trento il tasso di occupazione in terapia intensiva è pari allo 0,0%. Per quanto riguarda invece l’occupazione dei reparti di area medica, le Regioni con i valori più alti (rispetto alla soglia massima di allerta fissata 15%) sono Sicilia (23,2%), Calabria (18,8%), Sardegna (14,5%).