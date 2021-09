di RTC Sport

Il derby della Magna Graecia torna dopo 8 anni e si gioca davanti al pubblico, nonostante la pioggia incessante. Tornano in curva gli ultras del Crotone. Amaranto di Aglietti avanti all’intervallo, rete di Galabinov nei minuti finali. Prima del gol, ai punti avrebbe meritato il vantaggio il Crotone che ha premuto con insistenza per trovare la rete del vantaggio. Minacciose le conclusioni di Estevez e Benali, quest’ultimo con un destro liftato da fuori area che mette i brividi a Micai. La Reggina soffre a sinistra le sgroppate del vivacissimo ed agilissimo Kargbo. Il portiere amaranto è superlativo quando, proprio su cross dell’ex gioiellino del Roccella, Mulattieri svetta imponente avvitandosi in area ma non riesce ad angolare la sua conclusione, cosicchè Micai respinge, seppur con difficoltà; sulla ribattuta a Benali non riesce la stoccata vincente. La Reggina è sorniona ma anche cinica e spietata. Nel finale di tempo su cross vellutato di Federico Ricci, il colosso Galabinov si fa trovare pronto in area, anticipa sia Paz che Mogos e deposita implacabilmente in rete bruciando Festa. E’ il vantaggio amaranto che fa esplodere i circa cento supporters che hanno seguito la squadra nonostante l’allerta meteo e le condizioni climatiche difficilissime.