di RTC Sport

CROTONE/ Il derby calabrese della Magna Graecia, Crotone-Reggina, che tornava dopo 8 anni, finisce in parità. Risultato complessivamente giusto. Migliore l’approccio del Crotone che mette in difficoltà gli amaranto con le conclusioni di Estevez e Benali. Vicinissimo al vantaggio l’ottimo Mulattieri con un colpo di testa sotto misura che Micai riesce a murare. Ma, a sorpresa, al 43′, a passare è la Reggina. Cross di Ricci pennellato per la testa di Galabinov che con un movimento solo brucia contemporaneamente Paz, Mogos e Festa e mette dentro. 0 a 1 all’intervallo.

Nella ripresa il Crotone ricomincia a macinare gioco, questa volta per inseguire il pari, la Reggina è guardinga ma capace di ripartenze ficcanti. La Reggina avrebbe la possibilità di chiudere l’incontro ancora con il colosso bulgaro Galabinov ma non è fortunata. Al 58′ il Crotone riacciuffa il pari. Spiovente da destra svirgolato da Mogos, il liscio (forse con la mano) diviene un assist per Benali che con la tranquillità di un giocatore di biliardo va col piattone gelando Micai (coperto dai difensori) sul primo palo. Gli squali rossoblu’ di casa provano il sorpasso, incitati dalla Curva Sud. Ma la retroguardia amaranto non soffre quasi mai e controlla con disinvoltura. Dopo la mezz’ora le due squadre, anche per la stanchezza accumulata, sembrano accontentarsi del risultato di pareggio. Al fischio finale applausi ambo le parti: la Sud di casa chiama i rossoblu’ sotto la curva mentre gli amaranto ricevono il saluto degli impavidi 145 giunti a Crotone nonostante le pessime condizioni metereologiche. Il primo derby calabrese della stagione finisce senza vincitori.