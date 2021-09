Il Comando di Catanzaro dei Vigili del fuoco è impegnato per interventi di allagamenti, prosciugamenti e verifiche danni d’acqua dovuti al maltempo nella zona ionica. Comuni

interessati: Davoli, Soverato, Badolato, Guardavalle, Borgia dove stanno lavorando i vigili del fuoco della sede centrale e dei distaccamenti di Sellia Marina, Soverato, Chiaravalle ed i vigili del fuoco volontari di Girifalco e Taverna. Il comando di Reggio Calabria sta collaborando sinergicamente

nell’area di Badolato con personale Vigilfuoco del distaccamento di Monasterace. Nell’attività di soccorso impegnati circa 50 unità con 8 automezzi, motopompe ed idrovore. Le operazioni sono coordinate dal IA Conforti. Attualmente nel catanzarese oltre 20 interventi in coda per maltempo tutti sulla costa ionica. Buona parte degli interventi in corso di espletamento sulla costa jonica concentrati tra i comuni di Soverato e Davoli. Non risultano danni a persone.