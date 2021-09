Il sindaco di Cassano All’Ionio, Gianni Papasso ha incontrato a Roma il Ministro della Cultura, Dario Franceschini. Papasso, nel corso di un incontro che è stato definito in una nota del Comune, “proficuo e soddisfacente” ha esposto le problematiche essenziali che interessano, in modo particolare, il Parco Archeologico di Sibari. “Il primo cittadino cassanese, dopo avere ringraziato il ministro sia per aver riconosciuto l’autonomia all’area archeologica e sia per i cospicui finanziamenti erogati per il rilancio e lo sviluppo del Museo e del Parco Archeologico, ha consegnato – è detto nella nota – un Report riguardante la richiesta, motivata e argomentata, di riconoscimento dell’area archeologica di Sibari quale patrimonio dell’Unesco, sulla quale l’esponente di governo ha preso impegno di interessare gli uffici ministeriali competenti di seguire l’iter della pratica”. Nel corso dell’incontro, il sindaco di Cassano ha riferito, altresì, “sul progetto di cambiare il nome del comune di Cassano All’Ionio, in Città di Sibari. Il sindaco Papasso, alla fine, “ha rinnovato l’invito al Ministro Franceschini, che ha manifestato la sua disponibilità, a venire in visita a Sibari per prendere visione dell’esistente e riferire sugli interventi previsti dal Mic per l’area archeologica che, per il mito e la leggenda che l’ha segnata nella storia antica, è famosa e meta apprezzata di turisti, visitatori, archeologi e ricercatori di tutto il mondo. Per l’esito positivo e per il clima di cordialità in cui si è sviluppato l’incontro romano, il sindaco Papasso – è detto ancora nella nota – ha espresso soddisfazione e riconoscenza nei confronti del Ministro Franceschini per l’attenzione che ha riservato alle istanze rappresentate, nonché per gli impegni istituzionali assunti”.