Regionali, “Porta a porta” dà Occhiuto nettamente in testa

Porta a Porta ha pubblicato ieri un sondaggio di Noto Sondaggi relativo all’elezione del Presidente della Regione Calabria. Dalla rilevazione risulta in testa il candidato del Centrodestra Roberto Occhiuto. La percentuale di voti che otterrebbe è tra il 44 e il 48%. La coalizione tra Centrosinistra e M5S con Amalia Bruni otterrebbe tra il 28 e il 32%. L’attuale sindaco di Napoli Luigi Demagistris otterrebbe tra il 17 e il 21% ed infine Mario Oliverio con la sua lista avrebbe tra il 3 e il 7%. Il sondaggio è stato effettuato tra il 12 e il 15 settembre, sul territorio nazionale e in sei città, su un campione di mille soggetti di età superiore a 18 anni a livello nazionale e mille nelle sei città, con metodologia Cati-Cawi. Intanto l’ex premier Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, sarà martedì e mercoledì prossimi per una due giorni elettorale in Calabria. Il tour inizierà da Corigliano Rossano per poi toccare nella prima giornata Cirò, Crotone, Catanzaro e Cosenza. Il 22 settembre tappe a Vibo Valentia, Gioia Tauro Porto e poi Reggio Calabria, Locri e Lamezia Terme in corso Nicotera. Dal canto suo Amalia Bruni, candidata del centrosinistra alla presidenza della Regione, ha incontrato una delegazione dell’Uncem Calabria, guidata dal presidente Vincenzo Mazzei, e dai sindaci di Nardodipace, Platì e Santa Caterina dello Ionio. L’Uncem ha presentato e illustrato alla candidata un documento di idee e proposte per i comuni montani calabresi. La Calabria ha un destino preciso ha detto ancora: o cresce tutta insieme o non cresce. Bisogna esaltare le peculiarità di ogni territorio e queste aree rappresentano per la Calabria un grande patrimonio”. In Calabria ancora una volta il leader della Lega, Matteo Salvini, che è stato a Mileto , dove tra l’altro, ha detto “basta con i commissari che arrivano da Roma a gestire la sanità calabrese. La sanità in Calabria deve essere gestita dai calabresi, non da qualche scienziato venuto da fuori regione”