Squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Soverato è intervenuta alle ore 20.30 circa sulla SS106 in uscita dal comune di Badolato direzione Reggio Calabria per incidente stradale.

Due le vetture coinvolte una Audi ed una Fiat Punto. A bordo delle vetture i soli conducenti che venivano affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso. Il conducente della Fiat Punto che riportava diverse ferite trasportato presso struttura ospedaliera. Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza dei veicoli e del sito.

Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza. Le auto a seguito dell’impatto, in prossimità di un crocevia, finivano a lato della carreggiata senza creare particolari disagi al transito veicolare.