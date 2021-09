“C’è solo una candidatura che può fermare la vittoria della destra in questa regione, ed è quella di Amalia Bruni. Lancio quindi un appello con il cuore per una scelta di campo per salvare la Calabria”. Lo ha affermato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a Catanzaro per un’iniziativa a sostegno della candidata del centrosinistra alla presidenza della Regione Calabria, Amalia, Bruni, nell’ambito della festa dell’Unità regionale del Pd calabrese. Amalia Bruni, è un’eccellenza che ha fatto la scelta di vita di restare nella sua terra per farla lievitare nel campo della ricerca, della medicina, e della sanità”. Sempre a Catanzaro, parlando, con i rappresentanti degli artigiani aderenti alla Confartigianato, Mario Oliverio, candidato alla Presidenza della Regione Calabria è ritornato ad interrogarsi sul perché da Roma si è così sordi e restii dall’affrontare con serietà i tanti annosi problemi della Calabria. Sul perché, malgrado i disastrosi risultati e la grave condizione in cui versa la sanità in Calabria, il Governo nazionale continui ad affidare la responsabilità a Commissari esterni alla Calabria. “Si tratta di una condizione inaccettabile frutto di una totale sfiducia e di un chiaro pregiudizio verso i calabresi”. “Ieri abbiamo approvato in Consiglio comunale a Napoli l’ultimo rendiconto e l’ultimo bilancio di previsione della nostra amministrazione, la più longeva dal 1806, afferma De Magistris. Mi dispiace per tutti quelli che già annunciavano che Napoli sarebbe andata in dissesto”. Prosegue, intanto, il tour elettorale dell’UDC in Calabria: ieri mattina a Reggio Calabria abbiamo presentato i candidati della nostra lista a sostegno di Roberto Occhiuto Presidente alla presenza del senatore e presidente nazionale UDC Antonio De Poli.