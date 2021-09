Regionali, Amalia Bruni: “I valori dell’antifascismo e della Resistenza sono alla base della nostra Costituzione”

Amalia Bruni, candidata del Centrosinistra alla guida della Calabria affida a una nota stampa una sua riflessione su Antifascismo e Resistenza: “Sul valore dell’antifascismo si fonda la Repubblica italiana e io mi sento antifascista nell’anima. Lo affermo in maniera chiara perché su alcuni punti non ci possono essere dubbi o incertezze. E non può essere diversamente, sono figlia di un preside che per le sue idee di sinistra ha trascorso del tempo in un lager. E ora che sono candidata alla guida della Regione è giusto ribadire con forza questa convinzione, se fossimo sotto la dittatura fascista non ci sarebbe stata nessuna consultazione elettorale, avremmo avuto, al massimo, un Podestà nominato dalla Prefettura. Il fascismo è stata una delle più grandi tragedie della nostra storia che ha trascinato l’Italia in una guerra criminale al fianco di un regime disumano, guidato da un assassino come Hitler, e io per questo provo da sempre orrore e vergogna. Una dittatura in grado solo di aumentare l’odio sociale e il razzismo e le leggi razziali emanate dal regime non potranno mai essere liquidate solo come un incidente di percorso. Ecco perché credo che in questo campo non ci debbano essere mezze misure, chi è per la democrazia, per il confronto democratico e per consultazioni libere non potrà mai avere nessuna nostalgia per uno dei periodi più bui della nostra Italia. Nessun rimpianto per quei tempi e niente da salvare, non ci potrà mai essere da parte di chi chi governerà questa regione un atteggiamento diverso dalla difesa strenua dei valori dell’antifascismo e della Resistenza che sono alla base della nostra Costituzione Repubblicana. Questa Regione ha bisogno di tante cose a livello sociale, economico e culturale e io sono pronta a assumermi tutte le responsabilità in caso di vittoria e proprio per questo voglio ribadire che senza la difesa di valori quali Antifascismo e Resistenza non ci potrà essere uno sviluppo vero per la nostra Terra”.