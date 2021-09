Catanzaro/ Passaggio del testimone all’ufficio locale marittimo di guardia costiera, i primi ufficiali Lettieri e Surace ricevuti in Comune

In previsione del passaggio di consegne all’Ufficio circondariale marittimo di Catanzaro marina, previsto formalmente da lunedì 27 settembre, il sindaco Sergio Abramo ha ricevuto a Palazzo De Nobili il primo ufficiale di Guardia costiera Giuseppe Lettieri e il primo ufficiale Umberto Surace.

Lettieri cede il comando dell’Ufficio circondariale del capoluogo di regione per rientrare, dopo circa quattro anni, alla Capitaneria di porto di Crotone. Con l’occasione, il sindaco e l’ufficiale hanno tratto un bilancio della sinergia instaurata e delle iniziative realizzate in collaborazione. Abramo ha ringraziato il primo ufficiale Lettieri per il lavoro svolto a Catanzaro e ha dato il benvenuto al primo ufficiale Surace, nuovo comandante, che arriva dall’Ufficio locale marittimo di Siderno marina.