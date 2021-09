“Mi sembra di poter dire che a questo appuntamento in Calabria, come altrove – penso a Napoli, Bologna e altre realtà territoriali – noi arriviamo con un’intesa con il Pd che mi sembra abbia dato buoni frutti”. A dirlo è stato il leader del M5S, Giuseppe Conte, a Catanzaro per un’iniziativa politica in vista delle Regionali in Calabria, nelle quali il M5S sostiene la candidata del centrosinistra alla presidenza della Regione, la ricercatrice Amalia Bruni.

Rispondendo a una domanda sulla frammentazione dell’area di centrosinistra, visto che in Calabria si sono candidati alla presidenza, oltre alla Bruni anche il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris e l’ex governatore Mario Oliverio, Conte ha osservato: “Se mi fermo a considerare la proposta politica che anche qui presentiamo, è una proposta politica coerente, forte, solida, concreta, fatta a misura di questo territorio e dei bisogni di una migliore qualità di vita dei cittadini calabresi. Se poi – ha aggiunto il leader M5S – ci sono delle componenti, nell’area di centrosinistra, che hanno deciso di andare per conto loro, per carità noi rispettiamo. Ma penso che chi ha gestito una realtà come Napoli, come il Comune di Napoli, aggravando sensibilmente il deficit di bilancio, addirittura di ulteriori 5 miliardi, francamente – ha concluso Conte – non stia facendo una proposta di governo credibile e affidabile, con tutto il rispetto”.