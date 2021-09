“Io e Amalia Bruni non siamo fenomeni, ma persone normali che vogliono fare le cose giuste nell’interesse dei cittadini. Amalia è la persona giusta per guidare la Regione e dobbiamo sostenerla con convinzione”. Lo ha detto il presidente del Movimento Cinquestelle, Giuseppe Conte, in Calabria per sostenere la candidata del centrosinistra alla Presidenza della Regione, Amalia Bruni. “Questa terra – ha proseguito Conte – la conosco bene, ci sono stato numerose volte quando ero presidente del Consiglio e so che è tra le aree più dimenticate del nostro Mezzogiorno”. Dal canto suo, Amalia Bruni, ha detto: “Sento che ce la faremo, c’è tanto entusiasmo e l’affetto della gente é davvero speciale. È bello immergersi ogni tanto in veri e propri bagni di folla”. Conte ha anche parlato di sanità. “Bisogna affrontare di petto, ha detto, il problema della sanità, sono stato in Calabria e ho visitato diverse strutture, so in che condizioni sono, dobbiamo evitare che per una visita specialistica si debba andare al Nord, non è giusto. E oggi ci sono i fondi per questo. I nostri figli – ha aggiunto – hanno anche bisogno di scuole, dobbiamo investire e rilanciare tutta la filiera dell’istruzione”. E puntualizzando circa i fondi da assegnare al Mezzogiorno ha detto che “on permetteremo che nessun euro destinato al Sud sia deviato al Nord. Va benissimo che ci siano delle locomotive in Italia – ha detto ancora Conte – ma noi non consentiremo nessuno scippo. Abbiamo introdotto una fiscalità di vantaggio e lavoreremo perché si mantenga in maniera strutturale. Perché – ha aggiunto – bisogna tener conto che chi investe al Sud incontra maggiore difficoltà, anche per infrastrutture materiali che ci sono, inferiori al Nord, come la statale Jonica, che vanno ripensate, e quindi tutti i soldi destinati al Sud devono andare al Sud, altrimenti il divario non scomparirà mai”.