COSENZA-COMO 2-0

Nel turno infrasettimanale di serie B, valevole per la quinta giornata, bottino di 4 punti per le squadre calabresi. Tre li prende il Cosenza, che merita senza dubbio la copertina. Batte il Como al San Vito-Marulla, conquista la seconda vittoria interna stagionale, il terzo risultato utile consecutivo e ossigeno fondamentale per il futuro. E’ realmente un altro campionato per i lupi dopo l’avvio di torneo tormentato. Gori al 14′ e Millico nel recupero regalano ai lupi un successo preziosissimo che li porta a 7 punti in classifica.

PORDENONE-REGGINA 1-1

Bene anche la Reggina che resta imbattuta e torna da Pordenone con un punto che allunga i risultati utili. Magnino porta avanti i friulani al 43′. La squadra di Aglietti rischia la sconfitta ma ancora una volta il colosso bulgaro Galabinov (foto) è decisivo. E’ sua la rete del pari a 6′ dal termine. Un buon risultato dedicato al segretario sportivo Massimo Bandiera prematuramente scomparso nei giorni scorsi.

CROTONE-LECCE 0-3

Va benissimo invece al Crotone che crolla in casa. La squadra salentina, tra le favorite per il salto di categoria, mette subito la freccia con Di Mariano al 5′. E’ ancora lui a blindare il risultato al 23′. Sembra il colpo del ko per il Crotone che non riesce a rientrare in partita. Al 24′ della ripresa Strefezza chiude definitivamente i giochi sigillando il 3 a 0. I rossoblu’ non vedono la luce ed attendono ancora la prima vittoria stagionale. Sabato saranno attesi per il derby da un Cosenza in grande forma.