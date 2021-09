Prosegue senza soste la campagna elettorale in vista delle oramai prossime elezioni regionali. L’ex premier Giuseppe Conte, leader del M5S, anche ieri in Calabria, ha detto che “nessuna ripercussione dal risultato elettorale in Calabria sulle sorti del Governo anche perché il progetto del Movimento Cinque Stelle è di lungo e medio tempo ed è mirato ad un obiettivo ben preciso: elaborare con tutti i cittadini un progetto di società migliore, quindi non si può esaurire appena avviato e dobbiamo assolutamente lavorare perché possa dispiegarsi appieno. Il M5s – ha aggiunto Conte -si è presentato dove abbiamo una proposta concreta, efficace e credibile per i nostri cittadini. E allora la mia presenza qui e il fatto che mi sia speso personalmente per costruire questa proposta anche a livello regionale con Amalia Bruni – ha concluso Conte – vuol dire una costante e vera attenzione per la comunità calabrese”. “Se al ministero dell’Economia continuano a governare i soliti ras di corridoio, i quali, pur di difendere poltrone e, probabilmente, emolumenti straordinari, si assumono la penosa responsabilità di lasciare un intero popolo, quello calabrese, senza sanità, è meglio che il ministro Franco ammetta il fallimento e se ne torni a casa”. È quanto afferma il presidente ff della Regione Calabria Nino Spirlì, in corsa con il centrodestra per la vice presidenza della Regione in merito alla decisione del tavolo ministeriale di monitoraggio sul Piano di rientro di rigettare la proposta, formalizzata dal commissario ad acta, di una gestione stralcio per il debito della Sanità calabrese”. “Se il progresso e le energie rinnovabili a tutti i costi diventano un ‘ambienticidio’ non va per niente bene. Ma vi pare che per fare spazio a 11 piazzole per pale eoliche si debbano sradicare 800 alberi, nelle Serre vibonesi, tra cui 380 di pino laricio, 275 di alberi di faggio, 15 di abete bianco e tante altre varietà? Ebbene sì con un decreto del 2009 la Regione Calabria aveva approvato questo piano di un parco eolico da 62 megawatt nel territorio tra la provincia di Vibo e quella di Catanzaro”, afferma dal canto suo Luigi de Magistris”.