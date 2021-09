Catanzaro, incidente stradale in via dei Conti Falluc (FOTO)

CATANZARO/ Incidente stradale mercoledì sera in via dei Conti Falluc, zona sud del capoluogo. Tre le vetture coinvolte una Citroën C3, una Fiat 500 ed una Seat Leon. Feriti due occupanti della Citroën C3 che affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso sono stati trasferiti presso struttura ospedaliera.

Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza delle vetture e del sito. Nell’impatto una delle vetture urtava contro una cabina elettrica posta adiacente alla sede stradale, danneggiandola. Si attende personale Enel per il ripristino della rete elettrica.

Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza. Accertamenti in corso circa la dinamica del sinistro.