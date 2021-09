Il personale del Commissariato di Polizia di Siderno, coadiuvato da personale del Reparto Prevenzione Crimine di Siderno, nell’ambito del Piano d’Azione nazionale e transnazionale cosiddetto “Focus ‘ndrangheta”, ha attuato, nel corso della scorsa settimana, attività operative dirette alla prevenzione ed alla repressione dei reati anche attraverso un’intensificazione dei servizi di vigilanza e controllo delle aree ritenute ad alta sensibilità criminale, dei soggetti a rischio e dei fenomeni criminali sul territorio della fascia ionica reggina. I controlli – si legge in un comunicato – hanno riguardato tutta l’area del comune di Siderno, con particolare attenzione alle aree di maggiore criticità individuate: Locri, Siderno, Marina di Gioiosa Ionica, Gioiosa Ionica, Roccella Jonica, Mammola, Caulonia, Riace e Monasterace. Il personale è stato impiegato in attività operative concretizzatesi in 60 posti di controllo, durante il quale sono state controllate 544 persone e 287 autovetture. Sono state inoltre elevate 5 sanzioni amministrative al codice della strada e sono stati effettuati controlli domiciliari nei confronti di 13 soggetti sottoposti a misure di prevenzione o agli arresti domiciliari.

“L’obiettivo che si intende perseguire – è scritto – è quello di riaffermare i valori della legalità contribuendo al rafforzamento del connubio Stato – Territorio incrementando il senso di fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni”. Il dispositivo di sicurezza proseguirà anche nei prossimi giorni.