Si svolgerà venerdì 24 settembre, a Villa San Giovanni, la convention nazionale del movimento femminile di Forza Italia, Azzurro Donna. I lavori cominceranno alle 10: ai saluti di Francesco Cannizzaro, deputato e responsabile nazionale di Forza Italia per il Sud, e Giuseppe Tommaso Mangialavori, coordinatore del partito azzurro per la Calabria, seguiranno gli interventi di apertura dell’on. Catia Polidori, coordinatrice nazionale di Azzurro Donna, e di Maria Josè Caligiuri, coordinatrice dello stesso movimento in Calabria. Si partirà, poi, con la prima sessione, intitolata “Le donne per le donne: i successi di Forza Italia”. Prenderanno la parola, riportando le proprie testimonianze dirette ed esperienze in ambito politico e professionale, Mara Carfagna, ministro per il Sud e Coesione Territoriale; Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari Regionali; Stefania Prestigiacomo, deputata e già ministro per le Pari Opportunità e Ambiente, e Licia Ronzulli, senatrice e presidente della Commissione Parlamentare Bicamerale per l’Infanzia e l’Adolescenza. Modererà i lavori la giornalista Anna La Rosa, mentre le conclusioni saranno affidate ad Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato.

Nella seconda sessione, in programma alle 15, le parlamentari azzurre on. Giusy Versace, on. Maria Tripodi e sen. Fulvia Michela Caligiuri dibatteranno sul tema “Le donne per la Calabria”. A seguire saranno presentate le candidate di Forza Italia al Consiglio regionale. Sempre nel pomeriggio, interverrà il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani. A concludere i lavori, il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Calabria e attuale capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, Roberto Occhiuto. Alla Convention parteciperanno anche i parlamentari di Forza Italia eletti in Calabria, il sen. Marco Siclari e l’on. Sergio Torromino. L’appuntamento è al “Kalura”, Lungomare dello Stretto 1, Villa San Giovanni (Reggio Calabria).