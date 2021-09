Continua in Calabria l’arrivo dei cosiddetti “big” in vista delle prosime elezioni regionali. Anche ieri, in diverse parti della regione, hanno parlato molti politici giunti da Roma a cominciare dal sottosegretario alla Salute Andrea Costa che, naturalmente, ha parlato di sanità. “Dobbiamo avere la consapevolezza che in Calabria, ha detto, c’è bisogno di ripartire, di rilanciare, c’è bisogno di tornare a pianificare e programmare, c’è bisogno di tornare in una situazione di ordinarietà”. “Credo che i tempi siano maturi, credo che dobbiamo tornare a dare la responsbailità al territorio e agli enti locali, dobbiamo creare le condizioni affinché gli enti locali si assumano la responsabilità di pianificare e credo che la sanità debba tornare in mano al territorio per dare le risposte di cui c’è bisogno. Le fasi commissariali – ha aggiunto – sono fasi anche utili, ma credo che il protrarsi così, per troppo tempo, rischia di non far fare delle scelte positive per il territorio”. Si svolgerà invece oggi, a Villa San Giovanni, la convention nazionale del movimento femminile di Forza Italia, Azzurro Donna. Saranno presentate le candidate di Forza Italia al Consiglio regionale ed interverrà il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani. Anche il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, sarà oggi in Calabria a sostegno del Movimento 5 Stelle per le prossime elezioni amministrative. Tra i più assidui frequentatori della Calabria cè, senza dubbio, Matteo Salvini che ieri, da Caraffa di Catanzaro ha ribadito che ”i rapporti con Forza Italia sono Buoni”. Infine De Magistris che sottolineato che sotto la sua eventuale presidenza “la Calabria sarà Partigiana e antifascista, la terra dei diritti umani centrale nel Mediterraneo”. “Da presidente di questa regione – sostiene de Magistris – voglio costruire una Calabria Partigiana, antifascista, equa, giusta e solidale”.