Si infittiscono gli arrivi in Calabria dei cosiddetti “big” della politica nazionale in vista del voto, oramai prossimo, per le regionali. A Cosenza, il ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha incontrato per un caffè la candidata del centrosinistra, Amalia Bruni. “Il Partito democratico, ha detto, ha sempre lavorato alla costruzione di un’alleanza larga che porti avanti i progetti per le comunità in cui si vota, progetti di sviluppo di crescita e di coesione sociale, cercando di unire intorno a questi progetti le migliori energie che ci sono. A livello regionale questo lavoro è stato fatto e la candidatura di Amalia Bruni sicuramente rappresenta un grande valore aggiuntivo a questa collezione”. Dal canto suo l’eurodeputato di Fratelli d’Italia Raffaele Fitto, a Catanzaro per una manifestazione elettorale di Fratelli d’Italia, ha detto che “siamo presenti con una lista forte e competitiva a fianco di Roberto Occhiuto. La Calabria è una regione che ha molti problemi, ma anche grandi potenzialità, e la mia presenza qui come europarlamentare di questo territorio non vuole solo rappresentare un sostegno elettorale al partito, ma anche immaginare delle interazioni efficaci a livello istituzionale. “Mariastella Gelmini è sempre un passo davanti a me. Io sono stato il suo vice al gruppo Forza Italia della Camera, e ho raccolto il suo testimone da capogruppo quando lei è diventata ministro”. Così Roberto Occhiuto, in un video pubblicato su Facebook, “Ora, se farò il presidente della Regione rischiamo di litigare se non si impegna per restituire la sanità ai calabresi subito”. “La richiesta di Roberto Occhiuto – dice subito dopo nello stesso video il ministro Mariastella Gelmini – è coerente con quanto dice la Corte costituzionale. La sanità calabrese è commissariata da più di un decennio, eppure non mi pare che siano arrivati grandi risultati”. Sulla questione sanità ha subito replicato De Magistris che ha ricordato come “Occhiuto abbia contribuito a radere al suolo il diritto alla salute dei calabresi plaudendo alla chiusura di 18 ospedali”. Infine il cofondatore di Coraggio Italia Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, intervenendo a Vibo Valentia ad un’iniziativa per sostenere la candidatura di Roberto Occhiuto a presidente della Regione Calabria, ha detto che “La Calabria può e deve trainare lo sviluppo di un Paese che sta ripartendo”.