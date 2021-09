“Quella contro il Catania è una gara importante, dal peso completamente diverso della sfida di 10 giorni fa in Coppa Italia, perché vale 3 punti, e noi vogliamo vincere”. Così il tecnico giallorosso Antonio Calabro parla del posticipo di domani contro gli etnei, che potrebbero presentarsi al Ceravolo con un cambio di modulo: “Se noi abbiamo in campo undici giocatori con il veleno addosso, che corrono e mettono insieme all’organizzazione anche il cuore, non esistono problemi di modulo nostro o dell’avversario”, spiega Calabro, alla vigilia della prima di tre gare importanti in nove giorni, ammettendo che “si tratta di un passaggio importante del campionato”. “I punti – spiega Calabro – saranno la conseguenza di ciò che sto cercando di trasmettere, ovvero che i moduli, la quantità di punte o difensori in campo, il sistema di gioco, incidono fino ad un certo punto: metterci l’anima è ciò che conta. La mia priorità, come è stato lo scorso anno, è che la squadra abbia un’anima, miglia e miglia di cuore. E’ questo, insieme all’organizzazione in entrambe le fasi di gioco, è portare i risultati”. Sulla possibilità di vedere schierati in avanti Cianci e Vazquez con un trequartista, Calabro spiega che “la squadra è stata costruita in un certo modo, e solo il campo poi dice se quello che è stato pensato dà delle conferme o meno. È normale che se il campo dice altro in questo momento, cercherò le soluzioni per risolvere e migliorare determinate situazioni. Certo la squadra può reggere tutte le soluzioni, l’importante nel calcio è che tutti corrano in entrambe le fasi. Se il campo non dice questo dovrò prendere decisioni differenti”. Sul ballottaggio tra Risolo – ormai ristabilito – e Welbeck, Calabro spiega che “le caratteristiche dei due giocatori sono diverse, quelle di Welbeck sono simili a quelle di Verna”. Anche Bombagi potrebbe essere impiegato dall’inizio, e contende una maglia a Vandeputte.

Sul fronte etneo mister Baldini potrebbe cambiare qualcosa a centrocampo e dare una chance a Biondi. In attacco possibile impiego di Moro e Piccolo con l’ex Andrea Russotto mentre a centrocampo Maldonado parte favorito in regia. Arbitra il confronto, ormai un classico, il fischietto Di Graci di Como.

Probabili formazioni

CATANZARO (3-5-2): Branduani, Fazio Martinelli Scognamillo; Rolando Risolo Verna (Welbeck) Vandeputte Porcino; Vazquez Carlini. All. Calabro.

CATANIA (4-3-3): Sala, Calapai, Monteagudo, Ercolani, Pinto, Biondi, Maldonado, Rosaia (Provenzano), Russotto, Moro (Sipos), Piccolo. All. Baldini.