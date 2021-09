“In questi giorni ho sentito l’ingegnere Claudio Le Piane, responsabile del Settore Viabilità della Provincia di Cosenza, perché, secondo una serie di informazioni in mio possesso, e di cui avevo dato comunicazione ai cittadini, dallo scorso maggio la Regione aveva autorizzato attraverso un decreto dirigenziale la Provincia ad utilizzare le economie accantonate per indire il nuovo bando con la proroga della durata della concessione della gestione dell’intervento fino almeno al 31 dicembre 2024”. E’ quanto afferma, in una nota, la senatrice del Gruppo Misto, Rosa Silvana Abate. “Il precedente bando – prosegue Abate – era stato espletato e nessuna delle aziende in graduatoria aveva i requisiti utili a vedersi assegnato l’appalto. Sempre a maggio avevo dato notizia del fatto che l’atto firmato dalla Regione Calabria accoglie la richiesta della Provincia datata 20 dicembre 2020. Senza la nuova autorizzazione la Provincia di Cosenza non poteva indire la nuova gara con i soldi già disponibili. Ma la situazione appare ora grottesca: tra le lungaggini burocratiche dovute alla Regione e quelle dovute alla Provincia siamo arrivati a fine settembre e abbiamo perso altri nove mesi”. “I lavori di costruzione della strada – sostiene ancora la parlamentare – sono bloccati da quasi quindici anni (il progetto risale addirittura all’ottobre del 2007) e tengono confinati nelle aree urbane migliaia di cittadini che con difficoltà devono spostarsi verso la costa. Senza la nuova gara non solo non si potrà completare la costruzione del Primo lotto funzionale della strada (quello tra i Comuni di Acri e San Demetrio Corone) ma non si potrà nemmeno passare poi a definire il progetto del secondo lotto e a capire dove reperire i fondi necessari al completamento definitivamente la costruzione della Sibari-Sila. Per quanto sopra esposto chiedo ufficialmente alla Provincia di indire in tempi brevi la nuova gara di appalto. Il presidente Franco Iacucci, prima di guardare verso gli scranni della Regione dove è candidato, risponda alle mie numerose sollecitazioni (finora ignorate), indica la nuova gara di appalto e provveda a completare al più presto il primo lotto della Sibari-Sila e risolva i problemi dei cittadini ormai vessati da questa situazione”.