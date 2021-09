Resta stabile la curva dei contagi in Calabria: sono 107 i nuovi positivi, (ieri erano 106), con 2.193 tamponi eseguiti e un tasso che, rispetto alla giornata precedente, sale al 4,88% (era al 3,61). Due i nuovi decessi che portano il totale delle vittime a 1.398 dall’inizio della pandemia. Aumentano sia i ricoveri in reparto, +2 (159) che quelli in terapia intensiva,+1 (13). I guariti sono 186 (78.003) e gli isolati a domicilio 84 in meno (3.805). Gli attualmente positivi ammontano 3.977 (-81). In Calabria, ad oggi – secondo i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione – il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.181.479. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 83.378. Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: Casi attivi 225 (17 in reparto, 4 in terapia intensiva, 204 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 11130 (10978 guariti, 152 deceduti); Cosenza: Casi attivi 1425 (36 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1387 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 25722 (25084 guariti, 638 deceduti); Crotone: Casi attivi 307 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 298 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 7717 (7604 guariti, 113 deceduti); Reggio Calabria: Casi attivi 1612 (88 in reparto, 5 in terapia intensiva, 1519 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 27678 (27289 guariti, 389 deceduti); Vibo Valentia: Casi attivi 83 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 77 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 6238 (6140 guariti, 98 deceduti).