“Lo sviluppo dell’economia nell’area centrale della Calabria è il tema affrontato nel corso dell’incontro istituzionale tra il segretario generale della Camera di Commercio di Catanzaro, Bruno Calvetta, ed il direttore generale del Salone nautico di Genova, Alessandro Campagna”. Lo riferisce un comunicato dell’ente camera di Catanzaro. “La più importante manifestazione dedicata al settore nautico in Italia – si aggiunge nella nota – è stata dunque l’occasione per avviare un confronto sulle potenzialità della Calabria nell’ottica di un’iniziativa espositiva che coinvolga le province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia”. “Il settore nautico – ha spiegato Calvetta – rappresenta un mercato particolarmente interessante per la nostra regione. Non solo per gli aspetti turistici ad esso connessi, com’è facilmente intuibile, ma anche perché le imprese calabresi che operano nel settore sono di particolare rilievo per capacità produttiva, know-how e capacità di innovazione. Crediamo quindi che sia utile ragionare con i principali attori nazionali degli eventi fieristici nautici affinché si possa costruire un progetto che coinvolga direttamente le aziende e i territori dell’area centrale calabrese. Immagino, ad esempio, un ‘tour del periplo’ della Calabria che coinvolga direttamente le strutture portuali e diportistiche di Cirò, Crotone, Le Castella, Catanzaro, Tropea e Vibo Valentia”. “L’Ente camerale catanzarese, capofila nel guidare l’accorpamento tra le Camere di Commercio delle tre province dell’area centrale calabrese – é detto ancora nel comunicato – pianifica e progetta, quindi, già in proiezione futura, ragionando sulle potenzialità complessive di un’area vasta, anche in continuità con quanto proposto e valutato dalla Giunta camerale negli anni scorsi”.