Ha trovato droga nella camera del figlio ed ha chiamato i Carabinieri che hanno arrestato il giovane. E’ successo a Corigliano Calabro, nel Cosentino, dove un 21enne del posto è finito in manette per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

I militari, allertati dalla donna, sono intervenuti in un’abitazione nella frazione Schiavonea. La mamma aveva trovato nella camera del figlio una busta contenente verosimilmente sostanza stupefacente. I carabinieri, giunti sul posto, hanno atteso il rientro del 21enne, che una volta rincasato, è stato fermato ed informato in merito alle ragioni della presenza dei militari in casa. Durante la perquisizione della camera, dietro la spalliera del letto del ragazzo, à stata trovata una grande busta di plastica con dentro la droga, di cui il giovane si è assunto la responsabilità. Si trattava di 35 grammi di marijuana. Sulla base degli elementi acquisiti, il 21enne, d’intesa con la Procura della Repubblica di Castrovillari, è stato tratto in arresto e ristretto agli arresti domiciliari nella sua abitazione. La droga è stata sequestrata.