“Noi abbiamo ottimi numeri. È chiaro che saranno i calabresi a decidere domenica con la matita il loro futuro, però noi abbiamo un’ottima percezione. Numeri non ne faccio, li faranno i calabresi domenica con il loro voto. Io, ripeto, resto molto fiducioso. Ci siamo divertiti a stare insieme. Ho trovato molti amici e spero che questa amicizia continui”. Lo ha affermato, rispondendo alle domande dei giornalisti, Luigi Brugnaro, presidente di Coraggio Italia e sindaco di Venezia, oggi in Calabria per partecipare a una iniziativa elettorale a sostegno del candidato presidente della Regione del centrodestra Roberto Occhiuto. “L’idea – ha proseguito Brugnaro – è che i calabresi non restino soltanto in Calabria, ma vengano a Roma e vengano anche nel nord. Dobbiamo muoverci tra persone per bene e ce ne sono tantissime. Questa è una cosa importantissima che gli italiani si sentano amici prima di tutto. Dobbiamo tornare ad essere italiani”. “È stata una campagna dove ho conosciuto un sacco di amici che non avevo e che adesso ho – ha sostenuto Brugnaro – è stata molto bella. Ho conosciuto un territorio che conoscevo superficialmente ed adesso lo conosco meglio e mi è piaciuto molto e poi dico che il futuro della Calabria è molto più vicino a quello del Nord. I calabresi non voteranno solo per la loro regione, ma voteranno per il futuro del Paese. Ci pensino bene. Coraggio Italia si presenta perché quando con Genova e Venezia abbiamo fatto questo gemellaggio con i porti, noi per collegare Venezia con Genova dobbiamo passare dalla Calabria. Per cui la Calabria diventerà una piattaforma per il turismo nautico. Bisogna fare le darsene qui in Calabria e le devono fare i calabresi. È lavoro è progresso ed è futuro e serve proprio per il nord”.