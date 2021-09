Lo storico Lucio Villari: “Oliverio una speranza per le forze democratiche”

La candidatura dell’ex presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, alle prossime elezioni regionali “ridà alle forze democratiche e progressive una grande speranza”. È quanto scrive lo storico Lucio Villari, docente di Storia contemporanea all’Università Roma Tre, in una lettera nella quale esprime il suo sostegno alla corsa dell’ex governatore per la guida del governo regionale.

Nella lettera Villari evidenzia che “anche la situazione paradossale della sanità pubblica in Calabria, una sanità ‘commissariata’ dal 2011, è stata evocata nel recente incontro in Campidoglio, tra medici, giuristi, storici, scrittori, giornalisti per la riapertura delle strutture ospedaliere pubbliche (il San Giacomo e il Forlanini) colposamente chiuse con complicità politiche e istituzionali. L’incontro di Roma, alla presenza del sindaco, ha permesso anche uno sguardo critico e analitico del funzionamento della sanità nazionale, alla quale, secondo l’articolo 32 della Costituzione, la Repubblica dà assoluta priorità. La tua esperienza in proposito – prosegue lo storico rivolgendosi a Oliverio – fa risaltare il contributo molto positivo da te dato, durante la tua precedente presidenza. La tua candidatura alle prossime elezioni regionali ridà quindi alle forze democratiche e progressive, e a quanti hanno a cuore le sorti politiche della Calabria, una grande speranza. Questo – conclude Villari – è l’augurio che anche da Roma ti fanno gli amici della democrazia e della buona sanità”.