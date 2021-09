Due uomini sono stati arrestati a Petilia Policastro, nel Crotonese, dai carabinieri del nucleo operativo della locale Compagnia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. Si tratta di due operai, C. S., di 43 anni, e V. P., di 29 anni, entrambi con precedenti di polizia. I carabinieri li hanno notati a bordo di un’autovettura con la quale stavano percorrendo le vie di Petilia Policastro e li hanno fermati per un controllo. Insospettiti dal loro atteggiamento, i militari hanno deciso di procedere ad una perquisizione. Nel corso della verifica è stato trovato – nascosto sotto il sedile anteriore lato del passeggero – in un involucro in cellophane, un sasso da 100 grammi di purissima cocaina. Lo stupefacente, dopo essere stato “tagliato”, avrebbe verosimilmente consentito di smerciare nelle piazze di spaccio locali e della provincia numerose dosi e di ricavarne non meno di 100.000 euro.