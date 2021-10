di RTC Sport

PISA/ La Reggina perde l’imbattibilita’ stagionale. La squadra amaranto allenata da Alfredo Aglietti che subisce la prima sconfitta stagionale sul terreno della capolista Pisa. Nello stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani un’autorete sfortunata di Cionek al 6′ spiana immediatamente la strada ai padroni di casa. La Reggina fallisce qualche occasione importante prima dell’intervallo e crolla nel secondo tempo quando subisce un rigore e l’espulsione del portiere Micai: dal dischetto l’implacabile bomber Lorenzo Lucca non lascia scampo al neoentrato Turati, 2 a 0 Pisa e gara in ghiaccio per i toscani contro una Reggina ridotta in 10 fino al fischio finale.