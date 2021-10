di RTC Sport

CROTONE/ Il Crotone non riesce a svoltare. Sfuma nel recupero con l’Ascoli la prima vittoria stagionale. Gli squali rossoblu’ infatti vengono agguantati dai marchigiani ben oltre il 90′ e devono masticare ancora amaro, come avviene dall’inizio di questo tormentato primo scorcio di campionato. I rossoblu’ si portano sul doppio vantaggio con una doppietta dello scatenato difensore Canestrelli all8′ ed al 20′. Ma Dionisi riapre la sfida al 26′. Il Crotone, in 10 per quasi tutto il secondo tempo per il rosso allo stesso Canestrelli al 54′, regge fino al 94′ quando l’ex Bidaoui gela lo Scida con la rete del 2 a 2 finale che cancella la prima gioia stagionale per la squadra di Francesco Modesto perseguitata dalla sfortuna.