CATANZARO. Affluenza in calo alle elezioni regionali in Calabria. Alle ore 12 è andato a votare il 7,41% degli aventi diritto. Un anno fa, a gennaio 2020 – ma allora si votava in un solo giorno – la percentuale era stata del 10,50%. Affluenza in calo anche a Cosenza città, dove si vota anche per l’elezione del sindaco e del Consiglio comunale, con il 13,92% contro il 14,84% delle precedenti regionali. La provincia in cui si è votato di più è stata quella di Catanzaro con 8,41% (11,88% alle consultazioni del gennaio 2020) seguita da quelle di Cosenza (7,69 contro 10,58), Reggio Calabria (6,93 contro 10,17), Crotone (6,73 contro 9,76) e Vibo Valentia (6,22 contro 9,06).