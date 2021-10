Monsignor Morrone presidente della Cec

L’arcivescovo di Reggio Calabria-Bova, mons. Fortunato Morrone, è il nuovo presidente della Conferenza episcopale calabra. Il presule, che rimarrà in carica per il prossimo quinquennio, subentra nella carica all’ex arcivescovo di Catanzaro Squillace, mons. Vincenzo Bertolone le cui dimissioni sono state accettate dal Pontefice lo scorso 15 settembre. Alla vice presidenza è stato confermato mons. Francesco Milito, vescovo di Oppido-Palmi e segretario mons. Giuseppe Schillaci, vescovo di Lamezia. “Provo grande sorpresa – ha commentato mons. Morrone – perché non mi aspettavo un incarico così importante. Ringrazio i miei amici vescovi e arcivescovi per la fiducia che hanno avuto nei miei confronti. Mi metto in questa disponibilità sapendo che in questo cammino non sono da solo: nessuno può vivere da solo tanto più nella Chiesa pertanto anche se poi abbiamo responsabilità personali sappiamo che le possiamo condividere”. Il neo presidente della Cec ha rivolto un pensiero alle “famiglie che sono nel nostro territorio, alle tante persone che si impegnano, ma anche alle grandi sfide che dobbiamo affrontare, non soltanto a livello di legalità, ma anche di lavoro. Dopo la pandemia c’è il rischio che il livello occupazionale della Calabria precipiti ulteriormente. Immagino per esempio la situazione che stanno attraversando i lavoratori dell’aeroporto di Reggio Calabria e Crotone. Come vescovi calabresi siamo chiamati ad essere attenti non soltanto alla nostra vita ‘ad intra’, ma soprattutto alle persone che abitano il territorio dove le nostre Chiese sono chiamate ad essere sale, luce e speranza per il cammino della nostra Calabria”. “Ecco noi desideriamo questo – ha concluso mons. Morrone – dare un bel contributo perché la Calabria cominci a vivere un orizzonte nuovo di grande speranza. Noi ce la mettiamo tutta e quindi chiedo a tutti: pregate per noi perché il Signore ci illumini a fare per la nostra Calabria scelte illuminate dalla Sapienza divina per il bene di tutti”.

Il nuovo presidente dei vescovi calabresi è nato ad Isola di Capo Rizzuto il 20 settembre 1958 ed è stato ordinato presbitero il primo ottobre 1983 nella Cattedrale di Crotone da un arcivescovo di origini reggine: mons. Giuseppe Agostino. Mons. Morrone ha frequentato scuole medie e liceo nel Seminario dei padri Stimmatini a Battipaglia. Dopo gli studi e l’ordinazione presbiterale, ha esercitato il ministero a Roma, dove si trovava per conseguire la licenza e il dottorato in teologia alla Gregoriana. In quegli anni, dal 1982 al 1986, è stato ospite nella parrocchia Santa Caterina da Siena nel quartiere dell’Appio Latino. Il 15 ottobre 1986 è rientrato in diocesi e l’arcivescovo Agostino gli ha affidato la parrocchia di Melissa (1986 – 1990). E’ stato assistente diocesano e poi regionale dei giovani di Azione cattolica e docente di teologia dogmatica nell’Istituto di Scienze Religiose “Unus Magister” di Crotone e successivamente nell’Istituto teologico calabro di Catanzaro. Ha svolto il ruolo di direttore spirituale nel Seminario regionale teologico calabro San Pio X di Catanzaro fino a giugno 2013. Dal primo aprile al primo ottobre del 2009 è amministratore della parrocchia della Visitazione della Beata Vergine Maria in Le Castella. Il 20 marzo 2021 è stato nominato arcivescovo metropolita di Reggio Calabria – Bova da Papa Francesco, succedendo a mons. Giuseppe Fiorini Morosini che ha lasciato l’incarico per raggiunti limiti di età. Il 5 giugno è stato consacrato vescovo nella Parrocchia Santa Maria Madre della Chiesa in Crotone dall’arcivescovo Angelo Raffaele Panzetta. A Reggio si è insediato Il 12 giugno scorso e il 14 settembre ha ricevuto il Pallio dalle mani del Nunzio apostolico in Italia, l’arcivescovo Emil Paul Tscherrig.