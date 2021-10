di RTC Sport

CATANZARO/ Il Catanzaro supera la Fidelis Andria nel posticipo della settima giornata di serie C raggruppamento C. Gara da non fallire e Catanzaro condannato a vincere, la missione è riuscita all’undici di Calabro che ha avuto ragione meritatamente di una Fidelis Andria inconsistente ed impalpabile che poteva contare sui freschi ex Casoli, Di Piazza e Tulli. Gara subito in discesa per i giallorossi calabresi avanti con Scognamillo già al 3′. Pari improvviso dei pugliesi su calcio di punizione battuto da Benvenga al 41′. Ma ancora sugli sviluppi di un tiro piazzato il Catanzaro si riporta avanti con la deviazione vincente del difensore goleador Martinelli sotto porta. Nel secondo tempo poco da segnalare. Il Catanzaro controlla le operazioni abbastanza agevolmente e la Fidelis non sembra avere molto smalto per mettere in difficoltà i padroni di casa. All’81’ il calciatore ospite Bolognese si fa buttare fuori per somma di ammonizioni e lì per l’Andria si fa durissima. E così al 92′ Luca Verna (foto) su assist di Davis Curiale chiude definitivamente le ostilità firmando il 3 a 1 finale. Il Catanzaro sale a 11 punti in classifica e raggiunge Juve Stabia e Paganese (prossimo avversario) in settima posizione.