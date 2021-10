È l’assessore regionale uscente all’Agricoltura e alle Politiche sociali, Gianluca Gallo, il “signore delle preferenze” alle elezioni regionali in Calabria. È quanto emerge dall’analisi dei dati elettorali riportati dal sito del ministero dell’Interno. Con una quota record di 21.692 preferenze, Gallo, candidato con Forza Italia nella circoscrizione Nord, è stato in assoluto il più votato domenica e lunedì, sbaragliando letteralmente la concorrenza.

In generale, i candidati più votati appartengono alla coalizione vincente del centrodestra, soprattutto a Forza Italia. Dopo Gallo il secondo più votato è stato Michele Comito, candidato con Forza Italia nella circoscrizione Centro, con 13.704 preferenze, seguito da Giovanni Arruzzolo, presidente del Consiglio regionale uscente e candidato con Forza Italia nella circoscrizione Sud, con 13.600 preferenze. A seguire, l’uscente Pierluigi Caputo, candidato con Forza Azzurri nella circoscrizione Nord (11.571 preferenze), e Giuseppe Mattiani, candidato con Forza Italia nella circoscrizione Sud (11.268 preferenze). Il più votato nella coalizione perdente di centrosinistra è stato, infine, il consigliere regionale uscente Nicola Irto, del Pd, con 10.333 preferenze.