Si profila il ballottaggio a Cosenza tra il candidato del centrodestra Francesco Caruso e quello del centrosinistra Franz Caruso che non ha il sostegno del Movimento 5 Stelle dal momento che in città non è stato chiuso l’accordo come avvenuto invece per la Regione. Con 59 sezioni scrutinate su 82, il vicesindaco uscente Francesco Caruso è in vantaggio di oltre dieci punti, con il 38,35%, sul candidato dello schieramento opposto che ha il 23,70%. La candidata sostenuta di 5 Stelle – e da altre 2 liste – Bianca Rende al momento è tersa con il 12,93%. “Abbiamo un vantaggio consistente sul migliore dei nostri competitor – ha detto Francesco Caruso, vicesindaco nella giunta guidata da Mario Occhiuto, fratello di Roberto, neo-presidente della Regione – e siamo molto soddisfatti della fiducia che abbiamo ricevuto, e continueremo sulla nostra strada dei dialoghi e dei programmi. A Cosenza abbiamo avuto una partecipazione al voto che è stata superiore alla media calabrese – ha aggiunto – ma certo dobbiamo guardare al partito dell’astensionismo. E’ un dato allarmante e preoccupante e dobbiamo cercare di rivolgerci a tutte le fasce di popolazione, a chi si è sentito distante dalla politica, dobbiamo recuperare quel livello di partecipazione che garantisce la libertà democratica”. Per Franz Caruso, noto penalista e segretario provinciale del Psi, invece “il ballottaggio è un risultato importantissimo, era l’obiettivo che avevamo in mente di raggiungere di fronte ad una situazione che ci ha consegnato ieri un dato regionale significativo. La città – ha aggiunto – ha votato in modo diverso, rispetto alla scelta del governatore, e io sono molto contento. Questo è un primo traguardo che bisseremo al ballottaggio. Io parlerò alla città – ha detto ancora il candidato del centrosinistra – e i cittadini sanno come è stata consegnata dopo 5 anni di guida da parte di un vicesindaco anonimo. E’ grave che dobbiamo ancora parlare di viabilità, acqua, spazzatura, decoro urbano”.